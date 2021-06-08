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2021 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107950863

107950863 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üni. Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107950863

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 107950863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   , Devlet , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 219,63272

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1305576

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107950863   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 219,63272

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1305576

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,81168

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1254316

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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