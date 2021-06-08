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2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107950484

107950484 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kooperatifçilik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Kooperatifçilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107950484

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kooperatifçilik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi     Çorlu Meslek Yüksekokulu   Kooperatifçilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kooperatifçilik  Bölümü tercih kod numarası 107950484 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kooperatifçilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kooperatifçilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   , Devlet , Kooperatifçilik  Bölümü , Çorlu Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kooperatifçilik  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Kooperatifçilik  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 7 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kooperatifçilik  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kooperatifçilik  Bölümü Tavan Puan: ---

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Kooperatifçilik  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107950484   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Çorlu Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 7

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-7

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