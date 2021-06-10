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  3. 2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107950651

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107950651

107950651 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Şarap Üretim Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 107950651

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Şarap Üretim Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi     Şarköy Meslek Yüksekokulu   Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 107950651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   , Devlet , Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü , Şarköy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 208,98836

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Şarap Üretim Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1450968

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107950651   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Şarköy Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 208,98836

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1450968

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,67957

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1427287

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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