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2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107990053

107990053 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tekirdağ ilimizde yer alan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107990053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ  ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi     Muratlı Meslek Yüksekokulu   Sosyal Güvenlik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü tercih kod numarası 107990053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   , Devlet , Sosyal Güvenlik  Bölümü , Muratlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik  Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Taban Puanı: 200,86886

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Tavan Puan: ---

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi   Sosyal Güvenlik  Bölümü Başarı Sıralaması: 1567121

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107990053   

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  

FAKÜLTE: Muratlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 200,86886

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1567121

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,10752

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1572344

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41

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