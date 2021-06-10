2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107990053

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Sosyal Güvenlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü tercih kod numarası 107990053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Sosyal Güvenlik Bölümü , Muratlı Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Güvenlik Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Sosyal Güvenlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Taban Puanı: 200,86886

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Tavan Puan: ---

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Güvenlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1567121

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107990053

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Muratlı Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 200,86886

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1567121

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200,10752

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1572344

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41