2021 Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 107990051

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tekirdağ ilinde bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 107990051 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tekirdağ ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 200,31129

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: ---

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1575028

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107990051

ÜNİVERSİTE: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tekirdağ

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 200,31129

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1575028

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198,46348

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1597175

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41