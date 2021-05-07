2021 Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 205410362
205410362 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 205410362 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 23+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 23 kişi yerleşmiştir.
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 435,50331
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 508,37048
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 10283
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205410362
ÜNİVERSİTE: Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Ankara
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 435,50331
Tavan Puan: 508,37048
Başarı Sıralaması: 10283
Kontenjan 2020 – 2021 : 23+0
Yerleşen 2020 – 2021: 23
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 399,56331
Tavan Puan: 460,62290
Başarı Sıralaması: 26178
Kontenjan 2019: 29+0
Yerleşen 2019: 29
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 421,45263
Tavan Puan: 487,04772
Başarı Sıralaması : 7350
Kontenjan 2018 : 15+0
Yerleşen 2018 : 15
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,1761
Tavan Puan: 480,56394
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 14850
Kontenjan 2017 : 18+0
Yerleşen 2017 : 18
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.