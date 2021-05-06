2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üni. Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 104310588
104310588 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 104310588 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 336,79242
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 104310588
ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
ŞEHİR: Tokat
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 336,79242
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1
Yerleşen 2020 – 2021: 3
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 276,02275
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 284,03924
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 13
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 250,36838
Tavan Puan: 272,81161
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 227617
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.