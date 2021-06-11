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2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104350357

104350357 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Tokat ilimizde yer alan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Niksar Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 104350357

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Tokat  ilinde bulunan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi     Niksar Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü tercih kod numarası 104350357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü , Niksar Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Tokat ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 5 kişi yerleşmiştir.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 104350357   

ÜNİVERSİTE: Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  

FAKÜLTE: Niksar Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Tokat

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-8

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