2021 Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550281
205550281 | Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ameliyathane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 205550281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 28 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 221,04841
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---
Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 1286464
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205550281
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 221,04841
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1286464
Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 28
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,2119
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1004102
Kontenjan 2019: 18+0
Yerleşen 2019: Doldu-18