2021 Ankara Medipol Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2092100132021 Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2009505022021 Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni. Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2001506792021 Bahçeşehir Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2005512312021 Hacettepe Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1048505912021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3004506212021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 3004506032021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2050537832021 İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2050537922021 Nişantaşı Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 204551882
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550281

2021 Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550281

205550281 | Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Toros Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550281

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Toros Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 205550281 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   , Vakıf , Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 28+0 kişidir. 2020 yılında Ameliyathane Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 28 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 221,04841

Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi   Ameliyathane Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 1286464

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550281   

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 221,04841

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1286464

Kontenjan 2020 – 2021 : 28+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 28

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,2119

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1004102

Kontenjan 2019:  18+0

Yerleşen 2019: Doldu-18

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT