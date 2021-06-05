2021 Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 205550315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi , Vakıf , Anestezi Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 30+0 kişidir. 2020 yılında Anestezi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 30 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 246,58636

Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi Anestezi Bölümü Başarı Sıralaması: 967079

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550315

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 246,58636

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 967079

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 30

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,12941

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 712452

Kontenjan 2019: 18+0

Yerleşen 2019: Doldu-18