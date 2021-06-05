2021 Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045516162021 Nişantaşı Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2045517312021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1081901342021 Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1081901232021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076705792021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076500182021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076707282021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076511582021 Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2055505182021 İstinye Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208450325
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550509

2021 Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550509

205550509 | Toros Üniversitesi Aşçılık  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550509

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Toros Üniversitesi   Aşçılık  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin  ilinde bulunan Toros Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Aşçılık  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü tercih kod numarası 205550509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi   , Vakıf , Aşçılık  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık  Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Taban Puanı: 296,33934

Toros Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi   Aşçılık  Bölümü Başarı Sıralaması: 500513

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550509   

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 296,33934

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 500513

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,54979

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  488546

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT