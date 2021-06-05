2021 Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550509
205550509 | Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 205550509 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi , Vakıf , Aşçılık Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 296,33934
Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---
Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 500513
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205550509
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 296,33934
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 500513
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 288,54979
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 488546
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: Doldu-3