2021 Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205550599

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 205550599 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi , Vakıf , İlk ve Acil Yardım Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 8 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 333,59617

Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Başarı Sıralaması: 297899

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205550599

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 333,59617

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 297899

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 320,62824

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 297393

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4