2021 Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205590057
205590057 | Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Mersin ilimizde yer alan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 205590057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Toros Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.
Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 299,87479
Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---
Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 476470
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 205590057
ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi
FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Mersin
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 299,87479
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 476470
Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,68634
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1115244
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: Doldu-5