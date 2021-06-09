2021 Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205590057

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Toros Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Mersin ilinde bulunan Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 205590057 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Toros Üniversitesi , Vakıf , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Mersin ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 299,87479

Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Toros Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 476470

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205590057

ÜNİVERSİTE: Toros Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Mersin

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 299,87479

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 476470

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 231,68634

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1115244

Kontenjan 2019: 5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5