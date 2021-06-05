2021 Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 112150767

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Trabzon ilinde bulunan Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 112150767 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trabzon Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Trabzon ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 90+3 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 93 kişi yerleşmiştir.

Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 211,59826

Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Trabzon Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1414538

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 112150767

ÜNİVERSİTE: Trabzon Üniversitesi

FAKÜLTE: Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Trabzon

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 211,59826

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1414538

Kontenjan 2020 – 2021 : 90+3

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 93

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 210,55256

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1414409

Kontenjan 2019: 100+3

Yerleşen 2019: Doldu-103