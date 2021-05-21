2021 Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410854

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109410854 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Almanca Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 327,00025

Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 360,89711

Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 37183

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410854

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 327,00025

Tavan Puan: 360,89711

Başarı Sıralaması: 37183

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 318,00181

Tavan Puan: 374,41135

Başarı Sıralaması: 38901

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: 52

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 304,33946

Tavan Puan: 419,97653

Başarı Sıralaması : 35600

Kontenjan 2018 : 50+2

Yerleşen 2018 : 52

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 301,11124

Tavan Puan: 392,35415

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 33483

Kontenjan 2017 : 50+2

Yerleşen 2017 : 52

Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.