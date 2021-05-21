2021 Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 109410854
109410854 | Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 109410854 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Almanca Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Almanca Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Almanca Öğretmenliği Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 327,00025
Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 360,89711
Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 37183
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410854
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 327,00025
Tavan Puan: 360,89711
Başarı Sıralaması: 37183
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 318,00181
Tavan Puan: 374,41135
Başarı Sıralaması: 38901
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,33946
Tavan Puan: 419,97653
Başarı Sıralaması : 35600
Kontenjan 2018 : 50+2
Yerleşen 2018 : 52
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 301,11124
Tavan Puan: 392,35415
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 33483
Kontenjan 2017 : 50+2
Yerleşen 2017 : 52
Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.