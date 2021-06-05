2021 Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109490177

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 109490177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Arda Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 258,14143

Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 837032

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109490177

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Arda Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,14143

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 837032

Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,07773

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 890528

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52