2021 Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109490177
109490177 | Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Aşçılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü tercih kod numarası 109490177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Aşçılık Bölümü , Arda Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Aşçılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Taban Puanı: 258,14143
Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Tavan Puan: ---
Trakya Üniversitesi Aşçılık Bölümü Başarı Sıralaması: 837032
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109490177
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Arda Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 258,14143
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 837032
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,07773
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 890528
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52