2021 Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109410581

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109410581 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü , Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 226,44564

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 262,22521

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 799137

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410581

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 226,44564

Tavan Puan: 262,22521

Başarı Sıralaması: 799137

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217,5166

Tavan Puan: 241,68255

Başarı Sıralaması: 800548

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 252,29696

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 12

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,32294

Tavan Puan: 269,33085

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 940560

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.