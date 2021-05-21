2021 Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109410306

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 109410306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 224,8266

Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 421,60139

Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 73039

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109410306

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi

FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 224,8266

Tavan Puan: 421,60139

Başarı Sıralaması: 73039

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,30005

Tavan Puan: 302,63983

Başarı Sıralaması: 69573

Kontenjan 2019: 30+1

Yerleşen 2019: 31

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 224,95873

Tavan Puan: 374,75840

Başarı Sıralaması : 64000

Kontenjan 2018 : 40+1

Yerleşen 2018 : 41

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 237,82076

Tavan Puan: 314,72350

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 65130

Kontenjan 2017 : 40+1

Yerleşen 2017 : 41

Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.