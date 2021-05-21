2021 Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 109410306
109410306 | Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne ilinde bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 109410306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Trakya Üniversitesi , Devlet , Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü , Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 224,8266
Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Tavan Puan: 421,60139
Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 73039
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109410306
ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi
FAKÜLTE: Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: Edirne
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 224,8266
Tavan Puan: 421,60139
Başarı Sıralaması: 73039
Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 235,30005
Tavan Puan: 302,63983
Başarı Sıralaması: 69573
Kontenjan 2019: 30+1
Yerleşen 2019: 31
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 224,95873
Tavan Puan: 374,75840
Başarı Sıralaması : 64000
Kontenjan 2018 : 40+1
Yerleşen 2018 : 41
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 237,82076
Tavan Puan: 314,72350
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 65130
Kontenjan 2017 : 40+1
Yerleşen 2017 : 41
Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Trakya Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.