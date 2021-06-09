2021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2025514732021 İstanbul Bilgi Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2025514552021 İstanbul Aydın Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202456922Heyecan dorukta! Reytingleri altüst eden Masterchef’in çekimleri başladı!2021 Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2020501892021 Işık Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2020501532021 Bahçeşehir Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2005513732021 Avrasya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2003901372021 Yakın Doğu Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 3005503292021 Hacettepe Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 104850643
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Trakya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109450262

2021 Trakya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109450262

109450262 | Trakya Üniversitesi Odyometri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Edirne ilimizde yer alan Trakya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Trakya Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109450262

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Trakya Üniversitesi   Odyometri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Edirne  ilinde bulunan Trakya Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Odyometri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Trakya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü tercih kod numarası 109450262 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Trakya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Trakya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Trakya Üniversitesi   , Devlet , Odyometri  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Edirne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri  Bölümü kontenjanı 75+2 kişidir. 2020 yılında Odyometri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 77 kişi yerleşmiştir.

Trakya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban Puanı: 286,36931

Trakya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Tavan Puan: ---

Trakya Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Başarı Sıralaması: 574698

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109450262   

ÜNİVERSİTE: Trakya Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Edirne

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,36931

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 574698

Kontenjan 2020 – 2021 : 75+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 77

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 286,45681

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  504919

Kontenjan 2019:  75+2

Yerleşen 2019: Doldu-77

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT