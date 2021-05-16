2021 Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 109610119

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü tercih kod numarası 109610119 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk-Alman Üniversitesi , Devlet , Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü , Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü kontenjanı 37+1 kişidir. 2020 yılında Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Taban Puanı: 417,00521

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Tavan Puan: 474,77318

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü Başarı Sıralaması: 6177

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109610119

ÜNİVERSİTE: Türk-Alman Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 417,00521

Tavan Puan: 474,77318

Başarı Sıralaması: 6177

Kontenjan 2020 – 2021 : 37+1

Yerleşen 2020 – 2021: 38

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 407,82087

Tavan Puan: 445,36048

Başarı Sıralaması: 10698

Kontenjan 2019: 37+1

Yerleşen 2019: 38

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 369,96362

Tavan Puan: 433,44082

Başarı Sıralaması : 30100

Kontenjan 2018 : 37+1

Yerleşen 2018 : 38

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 375,50331

Tavan Puan: 448,29452

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 53060

Kontenjan 2017 : 37+1

Yerleşen 2017 : 38

Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Türk-Alman Üniversitesi Kültür ve İletişim Bilimleri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.