2021 Türk Hava Kurumu Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 205750156

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 205750156 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü , İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 286,41786

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 574340

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205750156

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 286,41786

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 574340

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---