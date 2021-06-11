2021 Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205750159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Türk Hava Kurumu Üniversitesi İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 205750159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Türk Hava Kurumu Üniversitesi , Vakıf , Uçak Teknolojisi Bölümü , İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uçak Teknolojisi Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Uçak Teknolojisi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 5 kişi yerleşmiştir.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 306,49245

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Tavan Puan: ---

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Başarı Sıralaması: 434376

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205750159

ÜNİVERSİTE: Türk Hava Kurumu Üniversitesi

FAKÜLTE: İzmir Havacılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,49245

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 434376

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 5

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: ---

Yerleşen 2019: ---