Avrupa futbolunun en çok izlenen organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, kupa sahibini İstanbul'da bulacak. 2020 yılında İstanbul'da yapılması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, pandemi nedeniyle 2021'e ertelenmişti.

Bu yıl İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan Şampiyonlar Ligi finalinde, görev almak isteyen gönüllüler için başvurularda başladı. Peki, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Gönüllülük Programı başvuruları nasıl yapılır? Başvurular ne zamana kadar? İşte detaylar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ GÖNÜLLÜLÜK PROGRAMI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Dünyanın en büyük organizasyonlarından birisi olan bu final için ülkemiz her birimi ile seferber olmuştur. Ve şimdi siz gençlere TFF olarak bir çağrımız var. Böylesine önemli bir futbol şöleninde UEFA ve TFF ekipleri ile birlikte organizasyonun sorunsuz geçmesi adına yardım etmek isteyen gönüllüler için başvuru sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bütün dünyanın gözü önünde yapılacak olan bu büyük finali yaşamak, hayatlarının en büyük tecrübelerinden birisine sahip olmak isteyen tüm gönüllü adaylarını başvuru yapmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Başvurular, 8 Şubat Pazartesi günü itibarıyla başlamış olup, 28 Şubat 2021 tarihine kadar sürecek. Gönüllülük programı için başvurular, aşağıdaki link üzerinden yapılacak.

Başvuruların ardından tüm adaylar ile gerçekleştirilecek olan görüşmeler pandemi nedeniyle online olarak yapılabilecektir.