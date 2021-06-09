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2021 Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205850357

205850357 | Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Ankara ilimizde yer alan Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205850357

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Ufuk Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara  ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü tercih kod numarası 205850357 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi   , Vakıf , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü kontenjanı 21+0 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 10 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Ufuk Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Tavan Puan: ---

Ufuk Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850357   

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 21+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 10

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  32+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-7

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