2021 Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 205850348

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Ankara ilinde bulunan Ufuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü tercih kod numarası 205850348 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Ufuk Üniversitesi , Vakıf , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Ankara ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü kontenjanı 4+0 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 4 kişi yerleşmiştir.

Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Taban Puanı: 252,04567

Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Tavan Puan: ---

Ufuk Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Başarı Sıralaması: 904362

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 205850348

ÜNİVERSİTE: Ufuk Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Ankara

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 252,04567

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 904362

Kontenjan 2020 – 2021 : 4+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 4

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,8442

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 782891

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: Doldu-4