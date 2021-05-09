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2021 Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 301390037

301390037 | Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Girne ilimizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 301390037

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Girne  ilinde bulunan Uluslararası Final Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 301390037 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Final Üniversitesi , KKTC , Psikoloji Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Girne ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 301,26763

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 343,77058

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 286502

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 301390037   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Final Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Girne

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 301,26763

Tavan Puan: 343,77058

Başarı Sıralaması: 286502

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,93038

Tavan Puan: 321,97026

Başarı Sıralaması:  179931

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 299,6867

Tavan Puan: 343,17040

Başarı Sıralaması :  188000

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Final Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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