2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300411683
300411683 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300411683 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 254,37047
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 305,92660
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 405283
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300411683
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 254,37047
Tavan Puan: 305,92660
Başarı Sıralaması: 405283
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0
Yerleşen 2020 – 2021: 35
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 208,07857
Tavan Puan: 232,88646
Başarı Sıralaması: 481223
Kontenjan 2019: 12+0
Yerleşen 2019: 12
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 238,52766
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 25+0
Yerleşen 2018 : 8
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,07663
Tavan Puan: 269,21144
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 461434
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.