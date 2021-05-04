2021 Karabük Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1061901042021 Sivas Cumhuriyet Üni. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1026101852021 Aydın Adnan Menderes Üni. Biyosistem Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1003106162021 Bahçeşehir Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 2005117442021 İstinye Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2084507562021 Necmettin Erbakan Üniversitesi Biyoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1070104942021 İstanbul Gelişim Üni. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2027105172021 Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni. Nanobilim ve Nanoteknoloji Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 1073104822021 Kadir Has Üni. Endüstriyel Tasarım (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2037901952021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 103210062
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2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300411683

300411683 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 300411683

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Yüksekokulu   Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 300411683 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 35+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 254,37047

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 305,92660

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 405283

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300411683   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,37047

Tavan Puan: 305,92660

Başarı Sıralaması: 405283

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+0

Yerleşen 2020 – 2021: 35

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208,07857

Tavan Puan: 232,88646

Başarı Sıralaması:  481223

Kontenjan 2019:  12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 238,52766

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  25+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,07663

Tavan Puan: 269,21144

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  461434

Kontenjan 2017 :  25+0

Yerleşen 2017 : 25

taban-puan.jpg

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hemşirelik (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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