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2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300450339

300450339 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300450339

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi     Meslek Yüksekokulu   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü tercih kod numarası 300450339 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   , KKTC , Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 1 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Tavan Puan: ---

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300450339   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi  

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 1

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  11+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-5

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