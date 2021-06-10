2021 Uluslararası Kıbrıs Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban, Tavan Puanları | 300450206
300450206 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü tercih kod numarası 300450206 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü , Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü kontenjanı 2+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 2 kişi yerleşmiştir.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Taban Puanı: 223,27054
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Tavan Puan: ---
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü Başarı Sıralaması: 1256634
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 300450206
ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: KKTC
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 223,27054
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1256634
Kontenjan 2020 – 2021 : 2+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 2
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2019: 11+0
Yerleşen 2019: Dolmadı-4