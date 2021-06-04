2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300450154

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 300450154 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Adalet Bölümü , Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Adalet Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 10 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 206,57323

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü Tavan Puan: ---

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Adalet Bölümü Başarı Sıralaması: 1485202

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300450154

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 206,57323

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1485202

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 10

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,35604

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1175001

Kontenjan 2019: 8+0

Yerleşen 2019: Doldu-8