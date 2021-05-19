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2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300410834

300410834 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Lefkoşa ilimizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 300410834

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa  ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Gazetecilik   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü tercih kod numarası 300410834 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Gazetecilik   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik   Bölümü kontenjanı 3+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik   Bölümüne 3 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Taban Puanı: 216,21348

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Tavan Puan: 483,63669

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü Başarı Sıralaması: 765640

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300410834   

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 216,21348

Tavan Puan: 483,63669

Başarı Sıralaması: 765640

Kontenjan 2020 – 2021 : 3+0

Yerleşen 2020 – 2021: 3

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 267,58593

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  8+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 309,29728

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  13+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,13545

Tavan Puan: 355,98977

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  345404

Kontenjan 2017 :  13+0

Yerleşen 2017 : 13

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Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Gazetecilik   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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