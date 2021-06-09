2021 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 300490469

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Lefkoşa ilinde bulunan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mekatronik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Bölümü tercih kod numarası 300490469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi , KKTC , Mekatronik Bölümü , Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Lefkoşa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mekatronik Bölümü kontenjanı 1+0 kişidir. 2020 yılında Mekatronik Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 1 kişi yerleşmiştir.

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Bölümü Taban Puanı: 203,86981

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Bölümü Tavan Puan: ---

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Mekatronik Bölümü Başarı Sıralaması: 1523662

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 300490469

ÜNİVERSİTE: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

FAKÜLTE: Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Kktc-Lefkoşa

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: KKTC

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 203,86981

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1523662

Kontenjan 2020 – 2021 : 1+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 1

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2019: 1+0

Yerleşen 2019: Dolmadı-0