2021 Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850813

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 109850813 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , İç Mekan Tasarımı Bölümü , Banaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mekan Tasarımı Bölümü kontenjanı 55+2 kişidir. 2020 yılında İç Mekan Tasarımı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 57 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 204,05592

Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Tavan Puan: ---

Uşak Üniversitesi İç Mekan Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 1521024

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850813

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Banaz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 204,05592

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1521024

Kontenjan 2020 – 2021 : 55+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 57

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,91316

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1529527

Kontenjan 2019: 55+2

Yerleşen 2019: Doldu-57