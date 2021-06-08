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2021 Uşak Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850619

109850619 | Uşak Üniversitesi Kaynak Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uşak Üniversitesi Kaynak Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850619

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uşak Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   Kaynak Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 109850619 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   , Devlet , Kaynak Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kaynak Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Kaynak Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 190,38219

Uşak Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

Uşak Üniversitesi   Kaynak Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1696648

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850619   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 190,38219

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1696648

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 190,42597

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1702122

Kontenjan 2019:  20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21

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