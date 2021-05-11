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2021 Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109890138

109890138 | Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 109890138

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu   Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 109890138 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 21 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 212,15498

Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 264,03109

Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 952004

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109890138   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 212,15498

Tavan Puan: 264,03109

Başarı Sıralaması: 952004

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: 21

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  70+2

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229,05644

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  944238

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

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Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Uşak Üniversitesi Muhasebe ve Finans Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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