2021 Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109870332
109870332 | Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 109870332 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Uşak Üniversitesi , Devlet , Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü , Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 251,64857
Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Tavan Puan: ---
Uşak Üniversitesi Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Başarı Sıralaması: 908912
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 109870332
ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi
FAKÜLTE: Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Uşak
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 251,64857
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 908912
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 253,03488
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 841006
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52