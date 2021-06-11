2021 Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850628

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü tercih kod numarası 109850628 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü , Banaz Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü kontenjanı 20+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 21 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Taban Puanı: 187,14941

Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Tavan Puan: ---

Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Başarı Sıralaması: 1719445

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850628

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Banaz Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 187,14941

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1719445

Kontenjan 2020 – 2021 : 20+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 21

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 191,71323

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1688576

Kontenjan 2019: 20+1

Yerleşen 2019: Doldu-21