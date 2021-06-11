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2021 Uşak Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850531

109850531 | Uşak Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Uşak ilimizde yer alan Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Uşak Üniversitesi Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109850531

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Uşak Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak  ilinde bulunan Uşak Üniversitesi     Ulubey Meslek Yüksekokulu   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 109850531 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi   , Devlet , Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü , Ulubey Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 25+1 kişidir. 2020 yılında Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 13 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Uşak Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Uşak Üniversitesi   Turizm ve Seyahat Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109850531   

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi  

FAKÜLTE: Ulubey Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 13

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  25+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-10

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