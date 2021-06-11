2021 Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 109870174

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Uşak ilinde bulunan Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü tercih kod numarası 109870174 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Uşak Üniversitesi , Devlet , Yerel Yönetimler Bölümü , Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Uşak ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yerel Yönetimler Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Yerel Yönetimler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban Puanı: 184,9435

Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Tavan Puan: ---

Uşak Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Başarı Sıralaması: 1728381

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 109870174

ÜNİVERSİTE: Uşak Üniversitesi

FAKÜLTE: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Uşak

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 184,9435

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1728381

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 184,22661

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1740893

Kontenjan 2019: 50+2

Yerleşen 2019: Doldu-52