2021 Üsküdar Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510843
206510843 | Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510843 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 57+0 kişidir. 2020 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 372,27344
Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 428,22284
Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 129732
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206510843
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 372,27344
Tavan Puan: 428,22284
Başarı Sıralaması: 129732
Kontenjan 2020 – 2021 : 57+0
Yerleşen 2020 – 2021: 57
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,08619
Tavan Puan: 376,01651
Başarı Sıralaması: 120764
Kontenjan 2019: 28+0
Yerleşen 2019: 28
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 318,33175
Tavan Puan: 372,87192
Başarı Sıralaması : 129000
Kontenjan 2018 : 28+0
Yerleşen 2018 : 28
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,7787
Tavan Puan: 393,82844
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 96023
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.