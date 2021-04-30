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2021 Üsküdar Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510843

206510843 | Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Üsküdar Üni. Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 206510843

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Fakültesi   Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 206510843 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 57+0 kişidir. 2020 yılında Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümüne 57 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 372,27344

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 428,22284

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 129732

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206510843   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 372,27344

Tavan Puan: 428,22284

Başarı Sıralaması: 129732

Kontenjan 2020 – 2021 : 57+0

Yerleşen 2020 – 2021: 57

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,08619

Tavan Puan: 376,01651

Başarı Sıralaması:  120764

Kontenjan 2019:  28+0

Yerleşen 2019: 28

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 318,33175

Tavan Puan: 372,87192

Başarı Sıralaması :  129000

Kontenjan 2018 :  28+0

Yerleşen 2018 : 28

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 342,7787

Tavan Puan: 393,82844

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  96023

Kontenjan 2017 :  25+0

Yerleşen 2017 : 25

taban-puan.jpg

Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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