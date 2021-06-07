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2021 Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206550578

206550578 | Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Üsküdar Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206550578

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Üsküdar Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   İlk ve Acil Yardım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü tercih kod numarası 206550578 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   , Vakıf , İlk ve Acil Yardım  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım  Bölümü kontenjanı 12+0 kişidir. 2020 yılında İlk ve Acil Yardım  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 12 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Taban Puanı: 324,21839

Üsküdar Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Tavan Puan: ---

Üsküdar Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım  Bölümü Başarı Sıralaması: 339351

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206550578   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 324,21839

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 339351

Kontenjan 2020 – 2021 : 12+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 12

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 314,54157

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  326498

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: Doldu-9

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