2021 Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052900602021 Iğdır Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1052503192021 Munzur Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1095900322021 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1047900642021 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036509662021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1032901892021 Hitit Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 10519006910 Haziran 2021 Perşembe Kanal D yayın akışı | Camdaki Kız sezon finaliyle Kanal D'de2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2031518352021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 203150546
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206551725

2021 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206551725

206551725 | Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206551725

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Üsküdar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Sosyal Hizmetler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü tercih kod numarası 206551725 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   , Vakıf , Sosyal Hizmetler  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Taban Puanı: 259,43851

Üsküdar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Tavan Puan: ---

Üsküdar Üniversitesi   Sosyal Hizmetler  Bölümü Başarı Sıralaması: 823138

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206551725   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 259,43851

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 823138

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,58106

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  665890

Kontenjan 2019:  6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT