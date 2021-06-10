2021 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206551725

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 206551725 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmetler Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 259,43851

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Tavan Puan: ---

Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başarı Sıralaması: 823138

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206551725

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 259,43851

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 823138

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268,58106

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 665890

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: Doldu-6