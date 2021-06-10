2021 Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206551725
206551725 | Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü tercih kod numarası 206551725 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Üsküdar Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmetler Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmetler Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmetler Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Taban Puanı: 259,43851
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Tavan Puan: ---
Üsküdar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü Başarı Sıralaması: 823138
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 206551725
ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci
Taban Puan: 259,43851
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 823138
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 268,58106
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 665890
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: Doldu-6