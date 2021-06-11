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2021 Üsküdar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206552519

206552519 | Üsküdar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Üsküdar Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 206552519

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Üsküdar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan Üsküdar Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Üsküdar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü tercih kod numarası 206552519 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Üsküdar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Üsküdar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Üsküdar Üniversitesi   , Vakıf , Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 25 kişi yerleşmiştir.

Üsküdar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Taban Puanı: 191,79962

Üsküdar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Tavan Puan: ---

Üsküdar Üniversitesi   Tıbbi ve Aromatik Bitkiler  Bölümü Başarı Sıralaması: 1683254

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206552519   

ÜNİVERSİTE: Üsküdar Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 191,79962

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1683254

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 25

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  ---

Yerleşen 2019: ---

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