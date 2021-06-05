2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110250886

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Erciş Meslek Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 110250886 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü , Erciş Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 45+2 kişidir. 2020 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 47 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 207,55687

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 1471291

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110250886

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Erciş Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 207,55687

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1471291

Kontenjan 2020 – 2021 : 45+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 47

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 205,10403

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1495852

Kontenjan 2019: 45+2

Yerleşen 2019: Doldu-47