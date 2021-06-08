2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü tercih kod numarası 110251372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü , Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban Puanı: 253,45519

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 888292

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251372

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,45519

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 888292

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,23497

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 802004

Kontenjan 2019: 35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36