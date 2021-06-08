2021 Mersin Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1074510272021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024906512021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024906502021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 202453019Merkezi ve Endüstriyel İklimlendirme Sistemleri Servis Ustası, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu8 Haziran 2021 Salı FOX TV yayın akışı | Kılıbık FOX TV'de2021 İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 2024530552021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069713472021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1069516522021 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 106951458
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251372

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251372

110251372 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251372

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi     Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü tercih kod numarası 110251372 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   , Devlet , İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü , Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Taban Puanı: 253,45519

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği  Bölümü Başarı Sıralaması: 888292

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251372   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,45519

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 888292

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,23497

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  802004

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Doldu-36

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT