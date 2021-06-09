2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110250895

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü tercih kod numarası 110250895 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Mimari Restorasyon Bölümü , Van Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimari Restorasyon Bölümü kontenjanı 40+1 kişidir. 2020 yılında Mimari Restorasyon Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 41 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Taban Puanı: 243,85192

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mimari Restorasyon Bölümü Başarı Sıralaması: 999380

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110250895

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi

FAKÜLTE: Van Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 243,85192

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 999380

Kontenjan 2020 – 2021 : 40+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 41

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,37295

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 836842

Kontenjan 2019: 40+1

Yerleşen 2019: Doldu-41