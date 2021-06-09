2021 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1060506632021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1102508592021 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1076510252021 Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1030504422021 Selçuk Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1089509572021 Dicle Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1030502032021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1102511242021 Bartın Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1016503272021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1082508942021 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 108050393
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2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251124

110251124 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Başkale Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Organik Tarım Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251124

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Organik Tarım  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi     Başkale Meslek Yüksekokulu   Organik Tarım  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü tercih kod numarası 110251124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   , Devlet , Organik Tarım  Bölümü , Başkale Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Organik Tarım  Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Organik Tarım  Bölümüne ( Kontenjan Dolmadı ) 25 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Organik Tarım  Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251124   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Başkale Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Dolmadı ) 25

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2019:  35+1

Yerleşen 2019: Dolmadı-30

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