2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110251266
110251266 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 110251266 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi , Devlet , Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü , Van Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü kontenjanı 35+1 kişidir. 2020 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 36 kişi yerleşmiştir.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 218,76323
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Tavan Puan: ---
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Başarı Sıralaması: 1317254
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 110251266
ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
FAKÜLTE: Van Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: Van
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 218,76323
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1317254
Kontenjan 2020 – 2021 : 35+1
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 36
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220,77172
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1269186
Kontenjan 2019: 35+1
Yerleşen 2019: Doldu-36