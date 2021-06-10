Sivil araçtaki polislere silahlı saldırı: 2 polis memuru yaralandı2021 Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1047502022021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1110502132021 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1110913882021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1032901992021 Çankırı Karatekin Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1028900572021 Pamukkale Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1086505542021 Erzincan Binali Yıldırım Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1036509482021 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1027509412021 Bayburt Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 101870171
İstanbul22 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110251054

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110251054

110251054 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümü Taban, Tavan Puanları | 110251054

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi     Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü tercih kod numarası 110251054 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   , Devlet , Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü , Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 62 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Taban Puanı: 307,47894

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Tıbbi Görüntüleme Teknikleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 428404

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251054   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 307,47894

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 428404

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 62

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 289,45951

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  481538

Kontenjan 2019:  65+2

Yerleşen 2019: Doldu-67

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT