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2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251169

110251169 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Van ilimizde yer alan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşlı Bakımı Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 110251169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Van  ilinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi     Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Yaşlı Bakımı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü tercih kod numarası 110251169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   , Devlet , Yaşlı Bakımı  Bölümü , Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Van ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yaşlı Bakımı  Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Yaşlı Bakımı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 72 kişi yerleşmiştir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Taban Puanı: 258,80967

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Tavan Puan: ---

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi   Yaşlı Bakımı  Bölümü Başarı Sıralaması: 829829

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 110251169   

ÜNİVERSİTE: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  

FAKÜLTE: Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: Van

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 258,80967

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 829829

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 72

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 253,54638

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  834639

Kontenjan 2019:  70+2

Yerleşen 2019: Doldu-72

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